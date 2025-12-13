Фанаты в Калькутте разгромили стадион после того, как Месси покинул его спустя 20 минут. Лео приехал в Индию на трехдневное турне

12 декабря в Индию прибыл Лионель Месси, он поучаствовал в церемонии открытия 21-метровой статуи, посвященной футболисту. Мероприятие прошло на стадионе, вмещающем 70 тысяч человек, сам Месси следил за всем по видеосвязи и покинул арену спустя 20 минут, помахав трибунам и подписав майки нескольким избранным гостям.