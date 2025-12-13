Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.85
П2
11.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.93
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.37
П2
4.50
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.47
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.04
П2
5.25
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.35
П2
4.64
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.13
П2
3.18
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.88
П2
4.18
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.58
П2
2.03
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.20
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.55
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
26.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.91
П2
3.27
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.99

Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси

Фанаты, разгневанные плохой организацией встречи с аргентинским футболистом, начали громить стадион в Калькутте.

Источник: РБК Спорт

Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Индии, куда приехал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Об этом сообщает India Today.

Аргентинец, который прибыл в Индию в рамках коммерческого тура, приехал на арену Vivekananda Yuvabharati Salt Lake Stadium в Калькутте, где для встречи с них собрались несколько десятком тысяч фанатов. Минимальная цена билетов на мероприятие составляла 5 тыс. индийских рупий ($55).

«Болельщики, которые ждали месяцами появления своего футбольного кумира, были разочарованы, когда появление аргентинца на поле было резко прервано, ситуация обострилась из-за переполненности стадиона и неразберихи», — говорится в статье.

По словам очевидцев, запланированный круг почета Месси по стадиону так и не состоялся. Выйдя на поле, он сразу же оказался окружен политиками, чиновниками, знаменитостями и членами их семей, а также огромным количеством журналистов. Толпа вокруг Месси стала настолько большой, что его служба безопасности была вынуждена отказаться от круга, значительно ограничив его взаимодействие с фанатам.

По мере распространения информации о том, что аргентинец не задержится надолго, на трибунах начали нарастать беспорядки. Напряжение достигло пика, когда Месси покинул поле спустя всего 10 минут, что вызвало гнев у болельщиков, многие из которых прибыли на стадион еще рано утром. В воздух полетели бутылки, были повреждены рекламные щиты, и сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться, когда внутри стадиона вспыхнули протесты.

Месси под усиленной охраной, вместе с другими высокопоставленными лицами, покинул стадион.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи позднее извинилась как перед Месси, так и перед болельщиками. Она сообщила, что будет проведено расследование, которое установит ответственных в провале организации мероприятия.

Месси в рамках «тура величайшего игрока всех времен» (GOAT) также посетит Хайдарабад, Мумбаи и Дели. Его будут сопровождать одноклубники по «Интер Майами» Луис Суарес и Родриго де Пауль, с которыми он ранее стал чемпионом MLS.

Ранее в Калькутте Месси принял участие в открытии памятника в свою честь высотой 70 футов (21,3 м).