Представитель Дзюбы: «Артем — в топ-3 форвардов РПЛ. Главные итоги — рекорды по голам за сборную и среди россиян»

"Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артем — по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил. Здорово, что так все сошлось.