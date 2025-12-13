Представитель Дзюбы: «Артем — в топ-3 форвардов РПЛ. Главные итоги — рекорды по голам за сборную и среди россиян»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.85
П2
11.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.93
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.37
П2
4.50
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.47
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.04
П2
5.25
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.35
П2
4.64
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.13
П2
3.18
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.88
П2
4.18
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.58
П2
2.03
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.20
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.55
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
26.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.91
П2
3.27
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.99

Представитель Дзюбы: «Артем — в топ-3 форвардов РПЛ. Главные итоги — рекорды по голам за сборную и среди россиян»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, подвел итоги 2025 года.

Источник: Спортс"

Дзюба в 2025-м стал лучшим бомбардиром в истории сборной России и установил рекорд по забитым мячам среди российских футболистов.

"Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артем — по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил. Здорово, что так все сошлось.

Со всех точек зрения год можно назвать успешным для Дзюбы. Недавно видел статистику за 2025 год по игрокам, выступающим в РПЛ, — по многим показателям Артем входит в топ-5, подтверждая свой уровень. По-прежнему считаю его сильнейшим российским нападающим в лиге и в топ-3 форвардов в целом. Думаю, здесь вопросов быть не может.

Что касается командных результатов, ставятся максимальные цели. Да, есть разные ограничения, и «Акрон» вряд ли будет бороться за медали, но запрыгнуть как можно выше — почему нет? Плотность в таблице максимальная. Если хорошо подготовиться, усилить состав и ударно провести весну, все может быть.

В середине первой части сезона были определенные проблемы у команды, но здорово, что тренерский штаб, в том числе с помощью Артема, преодолел сложности. «Акрон» вышел на неплохой график и не проигрывал шесть матчей подряд в РПЛ. Надеюсь, подобную серию команда проведет и весной.

Главное — без травм. Дзюбе все-таки уже не 18 лет. В уходящем году было несколько микроповреждений, но Артем прошел их достойно и много не пропускал", — сказал Гольдман.