Безумие в Индии из-за приезда Месси: фанаты кидали бутылки, ломали сиденья и пытались прорваться к полю

Визит нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в Индию в рамках GOAT Tour начался со скандала. После появления аргентинца на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте болельщики, недовольные организацией мероприятия, устроили беспорядки. Инцидент вынудил футболиста покинуть арену раньше времени.
GOAT Tour стартовал с провала
Чемпион мира-2022 прибыл в Индию после завершения сезона в МЛС. Тур должен охватить несколько крупных городов — Калькутту, Мумбаи, Ахмадабад и Нью-Дели. В программе заявлены публичные мероприятия, фан-встречи и участие в проектах, направленных на популяризацию футбола в стране.
Первым пунктом маршрута стала Калькутта, где поставили 20-метровый памятник, посвященный Месси. Именно здесь, на стадионе «Солт-Лейк», Лео уже выступал в 2011 году в составе сборной Аргентины. Тогда его команда обыграла Венесуэлу в товарищеском матче, а сам визит прошел без эксцессов.
На этот раз ожидания болельщиков оказались значительно выше возможностей организаторов. Месси появился на поле лишь на 15−20 минут, был окружен плотным кольцом охраны и приглашенных гостей. Значительная часть зрителей, в том числе владельцы дорогих билетов, так и не смогла рассмотреть футболиста.
Разочарование быстро переросло в агрессию. Люди начали бросать бутылки и другие предметы, ломали сиденья и пытались прорваться к полю. В результате Месси в спешке покинул арену.
Один из зрителей так описал происходящее: «Вокруг Лео были только политики и актеры. Мы заплатили 12 тысяч рупий (10 500 рублей) за билет, но даже не увидели его лица», — цитирует болельщика агентство Reuters.
Для понимания масштаба суммы, средняя месячная зарплата в Индии в 2025 году составляет примерно 32 тысячи рупий (28 000 рублей).
Реакция властей и последствия
После инцидента власти штата Западная Бенгалия признали серьезные просчеты в организации мероприятия. Министр региона Мамата Банерджи принесла извинения посетителям и Лео, подчеркнув, что случившееся стало следствием плохой координации и недооценки интереса публики.
Было объявлено о создании специальной комиссии, которая должна установить причины произошедшего и определить степень ответственности организаторов. Полиции пришлось применять «мягкую» силу для предотвращения дальнейших беспорядков и обеспечения безопасности участников мероприятия.
Несмотря на произошедшее, организаторы заявили, что GOAT Tour не будет отменен. Запланированные мероприятия в других городах должны состояться, однако формат и меры безопасности могут быть пересмотрены.
«Солт-Лейк» в Калькутте — один из крупнейших стадионов Индии (текущая вместимость — 85 000). Арена регулярно принимает матчи и массовые мероприятия, считается символом местного футбола.
Тур звездного аргентинца продлится до 15 декабря. В Нью-Дели он встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Автор: Роман Кольцов