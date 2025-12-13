Безумие в Индии из-за приезда Месси: фанаты кидали бутылки, ломали сиденья и пытались прорваться к полю

Первым пунктом маршрута стала Калькутта, где поставили 20-метровый памятник, посвященный Месси. Именно здесь, на стадионе «Солт-Лейк», Лео уже выступал в 2011 году в составе сборной Аргентины. Тогда его команда обыграла Венесуэлу в товарищеском матче, а сам визит прошел без эксцессов.