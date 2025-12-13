В Калькутте арестовали организатора визита Месси после беспорядков

По словам очевидцев, запланированный круг почета Месси по стадиону так и не состоялся. Выйдя на поле, он сразу же оказался окружен политиками, чиновниками, знаменитостями и членами их семей, а также огромным количеством журналистов. Толпа вокруг Месси стала настолько большой, что его служба безопасности была вынуждена отказаться от круга, значительно ограничив его взаимодействие с фанатам.