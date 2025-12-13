В Калькутте арестовали организатора визита Месси после беспорядков

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Атлетико
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.30
П2
17.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.48
П2
3.92
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.87
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.97
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.47
П2
4.60
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.55
П2
4.57
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.93
П2
4.90
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.24
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.07
П2
2.99
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.85
П2
4.16
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.30
П2
2.09
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.44
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.20
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.52
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.50
П2
25.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.81
П2
3.28
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.71

В Калькутте арестовали организатора визита Месси после беспорядков

Сатадра Датта подозревается в ненадлежащей организации мероприятия, которая привела к погромам на стадионе. Он в письменном виде обязался вернуть деньги за проданные билеты.

Полиция Калькутты арестовала Сатадру Датту, главного организатора мероприятия с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси на стадионе Salt Lake, которое завершилось беспорядками болельщиков. Об этом сообщает PTI.

Датта был арестован в аэропорту Калькутты, куда он прибыл, чтобы проводить Месси и его окружение, направлявшихся в Хайдарабад.

«Мы выясняем, имела ли место ненадлежащая организация мероприятия, которая привела к хаосу на стадионе. Он задержан, и полиция взяла ситуацию под контроль», — заявил глава полиции штата Западная Бенгалия Раджив Кумар.

Он добавил, что организатор дал письменное заверение о возврате стоимости билетов разочарованным зрителям.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», который приехал в Индию в рамках коммерческого тура, 13 декабря посетил арену Vivekananda Yuvabharati Salt Lake Stadium в Калькутте, где для встречи с ним собрались несколько десятков тысяч фанатов. Минимальная цена билетов на мероприятие составляла 5 тыс. индийских рупий ($55).

По словам очевидцев, запланированный круг почета Месси по стадиону так и не состоялся. Выйдя на поле, он сразу же оказался окружен политиками, чиновниками, знаменитостями и членами их семей, а также огромным количеством журналистов. Толпа вокруг Месси стала настолько большой, что его служба безопасности была вынуждена отказаться от круга, значительно ограничив его взаимодействие с фанатам.

Месси покинул поле спустя всего 10 минут, что вызвало гнев у болельщиков, многие из которых прибыли на стадион еще рано утром. Они стали громить стадион, а аргентинец под усиленной охраной покинул мероприятие.