У Сафонова 2 победы и ничья в 3 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Вратарь пропустил 2 гола и сделал 3 сэйва в игре против «Меца»

Сегодня российский вратарь сыграл против «Меца», занимающего последнее место в турнирной таблице Лиги 1 (3:2). Ранее он принял участие в играх с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» (0:0).
В игре против «Меца» Сафонов сделал три сэйва.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл 2 из 3 матчей, в которых принимал участие в текущем сезоне.
