Юрий Семин: «Дегтярев как министр спорта выполняет свои задачи и работает неплохо. Министерство выполняет те цели, которые ставит перед собой»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин положительно оценил работу Михаила Дегтярева на посту министра спорта России.

"Под конец года мы увидели, что российские федерации стали допускать до международных соревнований. Не могу сказать, приблизилось ли возвращение сборной России по футболу или нет. Но точно могу сказать, что Министерство спорта выполняет те цели, которые ставит перед собой.

Дегтярев как министр спорта выполняет свои задачи и работает неплохо. Теперь остается только ждать возвращения сборной России на международную арену", — сказал Семин.

МОК разрешил допускать российских участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном страны.

