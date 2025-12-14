Ричмонд
«Хоть он и черный, но после нашего разговора будет белым». Тренер сборной ЮАР осудил игрока за опоздание на сбор и назвал его агента «маленькой женщиной». Политики призвали провести расследование на&nb

Партия «Объединенное демократическое движение» (UDM) из ЮАР призвала провести расследование в отношении главного тренера национальной сборной Уго Броса после его высказываний в адрес игрока команды Мбекезели Мбокази и его агента Басии Майклс.

Защитник опоздал в расположение сборной ЮАР на Кубке африканских наций.

«Я недоволен тем, что он сделал. Я поговорю с ним после тренировки и могу заверить вас: хоть он и черный, но выйдет из моего кабинета белым, потому что я не могу это принять. Я очень зол, очень зол из-за его отношения», — сказал Брос.

Затем 73-летний бельгийский специалист высказался о «маленькой женщине, которая является его агентом и думает, что разбирается в футболе», после чего намекнул, чем ей следовало бы заняться, «если бы она была немного поумнее».

«Она делает то же, что и многие агенты. Думает: “Сколько я могу на этом заработать?” — заявил Брос.

Заместитель председателя партии UDM Нкабайомзи Кванква подтвердил, что в Комиссию по правам человека ЮАР была подана официальная жалоба.

«Эти слова, если они будут подтверждены, представляют собой расово окрашенные и сексистские высказывания, которые унижают достоинство затронутых лиц и подрывают конституционные ценности, лежащие в основе всех государственных институтов, включая национальные спортивные структуры», — говорится в заявлении партии.