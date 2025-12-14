Слот о Салахе: «Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком. Нет проблем, которые нужно урегулировать»

Напомним, ранее египетский футболист раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не вошел в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».
После этого «Ливерпуль» не включил Салаха на игру с «Интером» в Лиге чемпионов (1:0). Мохамед вернулся в состав «красных» в матче против «Брайтона» в 16-м туре АПЛ (2:0) — он вышел на замену и отдал результативную передачу на Юго Экитике.
Главный тренер мерсисайдцев ответил на вопрос о том, остались ли еще проблемы, которые нужно урегулировать.
«На мой взгляд, нет проблем, которые нужно урегулировать. Для меня ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком. Вы разговариваете со своими игроками, если вы чем-то довольны или недовольны. Но нет смысла говорить о том, что произошло после игры с “Лидсом”, — сказал Слот.
Слот о Салахе: «Решение включить его в заявку было простым. Наш разговор останется между нами. Он был нужен “Ливерпулю”, и именно он отдал передачу на второй гол “Брайтону”.