Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу — это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2−3 минуты абсолютно пассивно"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Вулверхэмптоном» в 16-м туре АПЛ (2:1).

Источник: Спортс"

"Мы испытали облегчение, но вместе с тем пришло четкое понимание того, что побеждать нужно увереннее. Мы должны были прибавить во втором тайме, и, думаю, нам это удалось. Но мы провели 2−3 минуты абсолютно пассивно. Это далеко от необходимого уровня против команды, которая ни разу не била по воротам. Мы рады, что выиграли, но в этом смысле нам, безусловно, нужно прибавлять.

Нужно отдать должное «Вулверхэмптону». Я знал, что игра будет непростой, но мы усложнили ее тем, что пропустили гол. И это неприемлемо.

Каждый раз, когда ты выигрываешь в Премьер-лиге, ты должен быть счастлив. Но сегодня мы сами усложнили себе задачу, и это главный урок", — сказал Артета.