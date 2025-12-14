Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»

— Лучшим тренером по итогам первой части сезона хотелось назвать Талалаева. Поскольку «Балтика» играет так, как никто вообще не ожидал, и нет у них никаких спадов. Очень приятное впечатление оставляет команда. Но поведение Талалаева немного отталкивает. Поэтому я назову лучшим тренером Мусаева. Третий сезон «Краснодар» играет стабильно и очень здорово.