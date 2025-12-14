Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»

Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.73
П2
7.75
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.30
П2
4.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.34
П2
4.24
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.50
П2
1.87
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.11
X
4.00
П2
1.85
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.40
П2
2.87
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.35
П2
2.27
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.73
X
3.64
П2
2.03
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.06
П2
5.34
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.60
П2
2.19
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.21
П2
2.73
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Тулуза
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему не был засчитан гол «Осасуны» в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:2).

На 84-й минуте при счете 0:1 защитник Хорхе Эррандо забил ответный мяч, но он был отменен из-за фола на вратаре «блауграны» Жоане Гарсии.

Главный судья Адриан Кордеро посчитал, что перед ударом Эррандо защитник «Осасуны» Катена толкнул голкипера.

Итурральде также рассказал, почему эпизод не прошел проверку ВАР: «Если свисток прозвучал до удара, ВАР не может вмешаться. Думаю, Катена споткнулся и толкнул Жоана Гарсию».

Экс-арбитр Павел Фернандес также утверждает, что гол был отменен верно: «Катена споткнулся об Эрика Гарсию и неумышленно налетел на Жоана Гарсию. Это фол», — написал бывший судья.