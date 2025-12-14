Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»

На 84-й минуте при счете 0:1 защитник Хорхе Эррандо забил ответный мяч, но он был отменен из-за фола на вратаре «блауграны» Жоане Гарсии.
Главный судья Адриан Кордеро посчитал, что перед ударом Эррандо защитник «Осасуны» Катена толкнул голкипера.
Итурральде также рассказал, почему эпизод не прошел проверку ВАР: «Если свисток прозвучал до удара, ВАР не может вмешаться. Думаю, Катена споткнулся и толкнул Жоана Гарсию».
Экс-арбитр Павел Фернандес также утверждает, что гол был отменен верно: «Катена споткнулся об Эрика Гарсию и неумышленно налетел на Жоана Гарсию. Это фол», — написал бывший судья.