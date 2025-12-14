Ричмонд
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с “ПСЖ” пункт, чтобы он всегда выходил в старте»

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, считает, что россиянин не слабее своего конкурента Люка Шевалье.

Источник: Спортс"

«В каждом матче на Сафонове огромное давление. Участие в предстоящих матчах зависит в первую очередь от восстановления Шевалье. В этих трех матчах Матвей сыграл уверенно, с “Атлетиком” (0:0) он получил самую высокую оценку.

По спортивному принципу Сафонов должен играть в основном составе в предстоящих матчах. Я бы не сказал, что Матвей уступает Шевалье. Видимо, у француза в контракте имелся пункт, чтобы он играл в старте всегда. Потому что по игровым качествам Сафонов не слабее его", — сказал Чистяков.