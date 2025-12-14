Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»

Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.66
П2
7.50
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.33
П2
4.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.38
П2
4.15
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.01
П2
1.84
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.34
П2
2.84
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.35
П2
2.25
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.74
X
3.58
П2
2.05
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.07
П2
5.40
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.58
П2
2.20
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.21
П2
2.73
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.67
П2
1.88
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.08
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.91
П2
4.62
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.94
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.31
X
4.18
П2
1.59
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Тулуза
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Брест
1
П1
X
П2

Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»

Валерий Кечинов считает, что тренер «Ахмата» Станислав Черчесов мог бы возглавить «Динамо».

Источник: Спортс"

Черчесов уже работал в московском клубе с 2014 по 2015 год.

— Нужно ли «Динамо» дать еще шанс Гусеву?

— Это уж пусть руководство клуба решает. Но высказывания Гусева в адрес коллег… Конечно, это не красит тренера. Но это пусть решает руководство.

— Как считаете, какой тренер подошел бы «Динамо»?

— Есть Федотов, который сейчас без работы. В ЦСКА, а до этого в «Сочи» он работал очень прилично. Поэтому, может быть, стоит дать попробовать ему.

Черчесов — тренер серьезный, но он сейчас работает в «Ахмате». Тем не менее, мне кажется, если бы ему поступило такое предложение, он бы не отказался. С этим тренером любая топовая команда будет бороться за самые высокие места, — сказал экс-игрок «Спартака».