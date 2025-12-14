Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
1
:
Сассуоло
1
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.00
П2
7.75
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.34
П2
4.10
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.30
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.41
П2
1.96
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.24
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.34
П2
2.78
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.59
X
3.39
П2
2.17
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.52
П2
2.13
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.03
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.44
П2
2.18
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.20
П2
2.71
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.43
П2
1.96
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.45
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.91
П2
4.73
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.45
П2
4.07
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
20.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.29
П2
1.57
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.80
П2
2.34
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.29
П2
2.33
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.91
П2
3.54
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.22
П2
1.64

Слуцкий о вылете с Евро-2016: «Меня заводят в номер футболистов в отеле — он разрушен. Телевизор снят со стены, разбит вдребезги, люстра, окна. Стыдно было — как в дерьмо собаку тыкают»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, как футболисты разгромили номер в гостинице после вылета с Евро-2016.

Источник: Спортс"

Россияне во Франции заняли четвертое место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, набрав одно очко.

— Мы в Монако. Это культовое место русского футбола. 2016 год. Кокорин и Мамаев после провала на Евро — знаменитая вечеринка с шампанским (игроки за ночь потратили на шампанское в Монте-Карло около 250 тысяч евро — Спрортс«“). Как вы об этом узнали, какая у вас была реакция и как вы это переживали?

— Ну, на самом деле, была следующая история. Понятно, что все это очень болезненно, тяжело. И рано утром ко мне заходит в номер администратор отеля и говорит: «Пойдемте, я хочу вам что-то показать».

И меня заводят в комнату футболистов, не буду называть каких футболистов, а номер просто разрушен. Просто разрушен. То есть вот телевизор, который был прикреплен к стене, он снят, разбит вдребезги, люстра, окна.

То есть мне было, наверное, так же стыдно, как после вылета. То есть мы вылетели, а тут, представляешь, тебя заводят, знаешь, как вот в дерьмо какую-нибудь собаку [тыкают], которая как бы это…

— Это как родителей в школу вызывают: посмотрите, что сделали, — сказал Владислав Радимов.

— Да. У меня такого стыда вообще не было. То есть я в этом ужасном состоянии. Тут вылет, тут вот это все, ну просто стыдно за поведение взрослых людей.

— Они как это объяснили? Вы с ними потом разговаривали, обсуждали?

— Нет, их уже не было в отеле. А смысл? Ну, что обсуждать? Они разъехались. Что с ними разговаривать? И тут же, буквально через короткий промежуток времени, вся эта история в Монако с гимном России, с шампанским, — сказал тренер «Шанхай Шэньхуа».