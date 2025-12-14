Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
4.58
X
3.44
П2
1.91
Футбол. Англия
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.90
П2
1.87
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.38
П2
2.70
Футбол. Испания
перерыв
Севилья
2
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
41.00
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.35
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.44
П2
2.18
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.53
П2
2.21
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.19
П2
5.44
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.49
П2
2.12
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.20
П2
2.71
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.44
П2
1.98
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.08
П2
6.57
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.94
П2
4.72
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.47
П2
4.09
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.30
П2
1.57
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.77
П2
2.37
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.29
П2
2.31
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.90
П2
3.57
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.22
П2
1.64
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Слуцкий про Кокрина и Мамаева в Монте-Карло после вылета с Евро: «Все было не так однозначно, но говорить что-то уже было бесполезно. И их имидж повлиял на решения по “Кофемании”

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работающий в «Шанхай Шэньхуа», в разговоре с экс-игроком «Зенита» Владиславом Радимовым вспомнил о скандале с участием Александра Кокрина и Павла Мамаева после вылета с Евро-2016.

Источник: Спортс"

Мамаев и Кокорин за ночь потратили на шампанское в Монте-Карло около 250 тысяч евро. Шампанское выносили под гимн России, бросали конфетти, зажгли бенгальские огни. Футболисты всех угощали.

Леонид Слуцкий: Насколько я знаю, там все было, как всегда это бывает, не так однозначно, не так в одну кассу, не так прямо это было. И вроде не они заказывали, а заказали им. Их узнали и включили гимн для футболистов России. То есть там все было, как всегда, еще много накручено истории.

Но у меня просто пазл складывался один за одним. Ну это было неприятно. Но еще раз повторюсь, что там уже не объяснить никому, никак, что происходило и все остальное. Там уже и посчитали, сколько шампанского, на какую сумму и так далее. Хотя, еще раз говорю, на самом деле все было по-другому, но что-то говорить было уже бесполезно.

Я не могу сказать, что это как-то на мне сказалось, но я думаю, что эта история сказалась в будущем на Кокорине и Мамаеве, когда у них потом возникла вот эта неприятная история, которая была дальше. И вот этот имидж, который они создали, в том числе и вот этой историей с шампанским, я думаю, он повлиял уже и на те решения, которые были после всем известных событий в «Кофемании» (утром 8 октября 2018 года в результате конфликта с игроками пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы «Первого канала» Виталий Соловчук; Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии, Мамаеву — 1 год и 5 месяцев — Спортс«“), месте притяжения российских футболистов.

Владислав Радимов: После вот этой истории с шампанским Кокорин возвращался в родной клуб. Знаешь, к кому он перешел тренироваться сразу после этого? Ко мне в «Зенит-2». Я единственный вопрос задал ему: «Шампанское хоть хорошее было или нет?».

После второй известной истории в «Кофемании» Кокорин опять пошел ко мне в «Зенит-2» тренироваться. И я уже так руки потираю и говорю: «Песчаный карьер, два человека».

Леонид Слуцкий: я тебе могу сказать, если мы чуть шире смотрим эту тему, на самом деле, я по-человечески к Кокорину отношусь просто великолепно.

Владислав Радимов: Я тоже.

Леонид Слуцкий: То есть я его считаю очень добрым, искренним, хорошим, положительным парнем, немного инфантильным, который не всегда понимал, что он делает и как. То есть такое детство в нем осталось просто потому, что он всегда был самый лучший. Он всегда выделялся, всегда его все хотели. Поэтому вот этот инфантилизм детский у него остался.

Слуцкий о вылете с Евро-2016: «Меня заводят в номер футболистов в отеле — он разрушен. Телевизор снят со стены, разбит вдребезги, люстра, окна. Стыдно было — как в дерьмо собаку тыкают».