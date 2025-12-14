Силва о Мбаппе и Неймаре в «ПСЖ»: «Они были очень близки, я не понимал, почему они поссорились. Это два замечательных парня, и очень жаль, что все так закончилось»

— Это была действительно замечательная история. Я помню матч Лиги чемпионов против «Монако» Килиана Мбаппе в Марокко (2:1 29 июля 2017 года в Танжере — Спортс«“). В конце матча Мбаппе захотел поговорить со мной. Он сказал: “Даже если Неймар подпишет контракт, я тоже хочу прийти и стать частью этой команды. Может быть, ты мог бы поговорить об этом с президентом”.
Они оба приехали тем летом, и их отношения были невероятными. Они были очень близки, каждый день получали от жизни удовольствие. Я не понимал, почему они поссорились. Меня уже не было в «ПСЖ».
Я не знаю, кто из них стал причиной разрыва, но мне было грустно. Это два замечательных парня, и очень жаль, что все так закончилось", - сказал Силва.