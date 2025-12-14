Неймар надел сиренево-белую балаклаву и бело-розовый пуховик Louis Vuitton с капюшоном, гуляя по Нью-Йорку. Форварду «Сантоса» удавалось остаться незамеченным в этом образе

Для выхода в свет футболист надел объемный бело-розовый пуховик от Louis Vuitton с капюшоном, полностью закрывающим голову, а также с сиренево-белую балаклаву с прорезями лишь для глаз и рта.
Так ему удалось прогуляться по улицам города, включая Таймс-сквер, и посетить Рокфеллер-центр. Футболист находится в Америке вместе с женой Бруной Бьянкарди и еще одной парой друзей — Крисом Гедесом и его женой Бьянкой Коимброй.
Гедес выложил видео под названием «Миссия: Неймар останется незамеченным», в котором форвард выходит из машины «в маскировке», идет по улицам и фотографируется с Бруной.
— Никто не узнал этого человека… Каково это — быть обычным парнем? — спрашивает Гедес Неймара на записи.
— Наверное, я не совсем обычный, — со смехом отвечает Неймар, имея в виду свою одежду.
Затем бразилец опускает капюшон куртки и снимает балаклаву, чтобы съесть мороженое, и жалуется на жару из-за многослойной одежды. В этот момент его друг говорит, что некоторые люди, видевшие Неймара без «маскировки», узнали спортсмена, но это не вызвало особых затруднений.
Фото: instagram.com/stories/neymarjr.