Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
32.00
X
10.50
П2
1.41
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.34
П2
2.25
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.98
П2
3.76
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.31
П2
1.62
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Неймар надел сиренево-белую балаклаву и бело-розовый пуховик Louis Vuitton с капюшоном, гуляя по Нью-Йорку. Форварду «Сантоса» удавалось остаться незамеченным в этом образе

Неймар выбрал необычный образ для прогулок по улицам Нью-Йорка в эти выходные. 33-летний нападающий «Сантоса» находится в отпуске в США. Ранее он сообщал, что ему предстоит операция на колене.

Источник: Спортс"

Для выхода в свет футболист надел объемный бело-розовый пуховик от Louis Vuitton с капюшоном, полностью закрывающим голову, а также с сиренево-белую балаклаву с прорезями лишь для глаз и рта.

Так ему удалось прогуляться по улицам города, включая Таймс-сквер, и посетить Рокфеллер-центр. Футболист находится в Америке вместе с женой Бруной Бьянкарди и еще одной парой друзей — Крисом Гедесом и его женой Бьянкой Коимброй.

Гедес выложил видео под названием «Миссия: Неймар останется незамеченным», в котором форвард выходит из машины «в маскировке», идет по улицам и фотографируется с Бруной.

— Никто не узнал этого человека… Каково это — быть обычным парнем? — спрашивает Гедес Неймара на записи.

— Наверное, я не совсем обычный, — со смехом отвечает Неймар, имея в виду свою одежду.

Затем бразилец опускает капюшон куртки и снимает балаклаву, чтобы съесть мороженое, и жалуется на жару из-за многослойной одежды. В этот момент его друг говорит, что некоторые люди, видевшие Неймара без «маскировки», узнали спортсмена, но это не вызвало особых затруднений.

Фото: instagram.com/stories/neymarjr.