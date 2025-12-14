Ричмонд
Кейн о 2:2 с «Майнцем»: «У “Баварии” было много матчей за короткий период, но это не оправдание. Ничья дома — разочаровывающий результат, но мы должны принять его»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о домашней ничьей с «Майнцем» в 14-м туре Бундеслиги (2:2). Англичанин сравнял счет с пенальти на 87-й минуте.

Источник: Спортс"

"Мы полностью контролировали игру первые 44 минуты и имели много моментов, чтобы забить. Но они внезапно сравняли счет прямо перед перерывом и это изменило ход матча. После перерыва мы снова вышли доминировать, но нам не хватало завершающего удара. Затем они забили красивый гол, и нам пришлось отыгрываться.

«Майнц» боролся до конца и выложился на все сто — они проделали хорошую работу. У нас было много матчей за короткий период, но это не оправдание. Конечно, мы хотели уйти на зимний перерыв с двумя победами. Ничья дома — это разочаровывающий результат, но мы должны принять его и двигаться дальше", — сказал Кейн.