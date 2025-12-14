Тиаго Силва: «Наблюдать за “ПСЖ” — одно удовольствие, все кажется автоматическим. Четко видна работа Энрике, она вдохновляет. Еще близок подход Гвардиолы, Тухеля и Де Дзерби»

— Да, его работа меня вдохновит. Я обязательно ее изучу. Я восхищаюсь тем, чего добивается Луис Энрике в «ПСЖ», но не закрываюсь и от других идей. Мое видение игры также похоже на подход Гвардиолы или Тухеля. Мне также нравится работа Де Дзерби, хотя он тренирует нашего соперника [ «Марсель»]. Нужно найти свой собственный путь к победе, не теряя при этом своей игровой философии, — сказал Силва.