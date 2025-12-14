Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.80
П2
1.61
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.60
П2
3.60
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Штутгарт
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.70
П2
1.00
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Тиаго Силва: «Наблюдать за “ПСЖ” — одно удовольствие, все кажется автоматическим. Четко видна работа Энрике, она вдохновляет. Еще близок подход Гвардиолы, Тухеля и Де Дзерби»

Экс-защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, ныне выступающий за «Флуминенсе», высоко оценил игру парижского клуба.

Источник: Спортс"

— Похоже, вам нравится «ПСЖ» 2025 года?

— Для такого футбольного фаната, как я, наблюдать за этой командой — одно удовольствие. Меня впечатляет то, как они действуют. Все кажется автоматическим. Все знают, что будут делать другие. Кто совершит рывок за спину защитников, кто прорвется вперед, кто создаст численное преимущество… Это меня завораживает.

Я уже поговорил с Маркиньосом, чтобы попытаться понять, как они собирают этот пазл. Я даже попросил показать мне несколько упражнений, но они не ими поделиться (смеется.) Четко видна работа тренера. Независимо от того, кто находится на поле, вы видите его влияние. Есть стратегия и философия игры.

— Как будущего тренера (Силва получил часть тренерских лицензий в Англии и Бразилии — Спортс«“), вас восхищает работа Луиса Энрике?

— Да, его работа меня вдохновит. Я обязательно ее изучу. Я восхищаюсь тем, чего добивается Луис Энрике в «ПСЖ», но не закрываюсь и от других идей. Мое видение игры также похоже на подход Гвардиолы или Тухеля. Мне также нравится работа Де Дзерби, хотя он тренирует нашего соперника [ «Марсель»]. Нужно найти свой собственный путь к победе, не теряя при этом своей игровой философии, — сказал Силва.