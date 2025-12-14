Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.80
П2
1.61
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Штутгарт
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

«Тоттенхэм» о теракте в Сиднее: «История Хануки напоминает, что даже в темноте можно найти свет. Молимся за мир и единство во всем мире»

«Тоттенхэм» выразил поддержку пострадавшим в результате стрельбы в Австралии.

Источник: Спортс"

Во время празднования еврейского праздника Ханука на пляже Бонди-бич в Сиднее произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек. Не менее 29 человек госпитализированы, в том числе ребенок и двое полицейских, получивших огнестрельные ранения.

Известно, что один из нападавших погиб, второй получил ранения и, по данным полиции, находится в критическом состоянии. Также сообщается, что в машине одного из предполагаемых нападавших было найдено самодельное взрывное устройство, которое затем было обезврежено. =

Полиция расценивает случившееся как теракт, проверяются также данные о возможном третьем участнике нападения.

"Учитывая сегодняшние ужасные события в Сиднее, мы понимаем, что пожелание счастливой Хануки нашим еврейским болельщикам может показаться пустым звуком в этот невероятно трудный момент.

История Хануки напоминает нам о том, что даже в темноте можно найти свет. Мы поддерживаем наши еврейские общины и молимся за мир и единство во всем мире, выражая наши глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких ?? «, — говорится в сообщении “Тоттенхэма”.