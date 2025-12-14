Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.80
П2
1.61
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.60
П2
3.60
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Штутгарт
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.70
П2
1.00
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Кьеллини о предложении Tether: «Ювентус» и семья Аньелли — единое целое, так и будет. Мы смотрим в будущее и вернем клубу былую силу"

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подчеркнул единство клуба при нынешних владельцах.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что криптокомпания Tether сделала предложение о покупке туринского клуба, оценив его более чем в миллиард евро, однако семья Аньелли не намерена продавать «Ювентус». Генеральный директор холдинга Exor, владеющего клубом, Джон Элканн заявил: «Ювентус» 102 года был частью моей семьи, 4 поколения расширяли и укрепляли его. Наша история и наши ценности не продаются".

«Это были важные слова, сильные слова, но для тех, кто знаком с атмосферой, они не стали неожиданностью. Когда мы думаем о семье Аньелли, мы думаем о “Ювентусе”, и наоборот. Это одно и то же. Так было всегда, и так будет в будущем.

Поэтому больше сказать нечего, кроме того, что мы вернем «Ювентусу» былую силу и будем верны ей в будущем. В «Ювентусе» есть ценности, которые передаются из поколения в поколение, но мы также смотрим в будущее.

К сожалению, прошло пять лет с тех пор, как мы в последний раз выиграли скудетто, мы чувствуем ответственность за это, но это нисколько не умаляет нашей уверенности в будущем. Прежде всего, владельцы и «Ювентус» — это единое неразрывное целое", — заявил Кьеллини.