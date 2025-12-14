Компани о 2:2 с «Майнцем»: «В другой день “Бавария” забила бы еще 3−4 гола, учитывая созданные моменты. Поздравляю соперника — для них это отличный результат»

«Майнц» очень хорошо воспользовался своими моментами, а мы допускали ошибки. У нас тоже были свои шансы, мы создали много моментов, но не реализовали их.
Я хочу оставаться объективным. Если бы мы не создавали моменты — это было бы плохо. Если бы мы «подарили» их сопернику — это тоже было бы плохо. Но этого не произошло. Тем не менее мы забили недостаточно голов и пропустили на два мяча больше, чем следовало.
Поздравляю соперника — для них это отличный результат. Но, если честно, если оглянуться на игру и на те моменты, которые мы создали, в другой день мы забили бы еще 3−4 гола", — сказал Компани.