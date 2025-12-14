Киву о 2:1 с «Дженоа»: «Мы знали, что будет тяжело, “Интер” включился с самого начала. Пропущенный гол усложнил ситуацию — могли забивать больше, но пришлось засучить рукава»

«Я бы начал с того, как мы сыграли на таком сложном поле против “Дженоа”, который был в хорошей форме. Мы знали, что играть против такой команды будет нелегко, и что нам нужно совершенствоваться в плане качества игры и характера, и в итоге мы оказались правы и показали хорошую игру.