Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.80
П2
1.61
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.90
П2
2.55
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Штутгарт
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.70
П2
1.00
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Киву о 2:1 с «Дженоа»: «Мы знали, что будет тяжело, “Интер” включился с самого начала. Пропущенный гол усложнил ситуацию — могли забивать больше, но пришлось засучить рукава»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался после победы над «Дженоа» в 15-м туре Серии А (2:1).

Источник: Спортс"

«Я бы начал с того, как мы сыграли на таком сложном поле против “Дженоа”, который был в хорошей форме. Мы знали, что играть против такой команды будет нелегко, и что нам нужно совершенствоваться в плане качества игры и характера, и в итоге мы оказались правы и показали хорошую игру.

Когда их силы были на исходе, мы пропустили, а на таком поле это усложняет ситуацию. Мы могли сделать счет 3:1, но нам пришлось засучить рукава, и в итоге мы одержали важную победу. Игроки включились в игру с самого начала.

Тренер хорош, когда дела идут хорошо, но когда что-то идет не так, вас критикуют. Но и вышедшие на замену игроки продемонстрировали характер, зрелость и качество игры", — сказал Киву в интервью Sky Sport.