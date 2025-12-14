Салиба об «Арсенале»: «Сомневался, что буду играть здесь, когда 3 раза отправлялся в аренду. Нужно приспосабливаться и быть сильным духом. Сейчас я счастлив»

Сначала я жил в отеле, потом нашел дом, но уехал во Францию, поэтому, когда я вернулся снова, я хотел быстро обосноваться. С тех пор, как я вернулся из аренды, я нахожусь в том же месте, так что сейчас все хорошо, я очень счастлив. Безусловно, хорошо, когда ты освоился. Ты знаешь, что в следующем году будешь здесь, знаешь, что тебя ждет в будущем, и можешь планировать каждый день.