Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.00
П2
1.18
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.70
П2
2.61
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.50
П2
3.65
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил нынешнюю форму экс-игрока «Ювентуса» и «МЮ» Поля Погба, подписавшего контракт с монегасками летом после истечения бана за нарушение антидопинговых правил.

Первый матч за французский клуб Погба провел в конце ноября. 32-летний игрок еще не выходи в стартовом составе.

— У тебя в этом сезоне появились суперименитые партнеры — Фати, Погба…

Головин: Не сказать, что Погба стал партнером, ему пока тяжело. Пока он физически вообще не готов… наверное. Очень прям сложно.

Слуцкий: Он вообще работает в общей группе?

Головин: Да-да, он тренируется. Недели три точно.

Головин считает, что Кисляк и Батраков могли бы заиграть в Лиге 1: «Они очень умные на поле. Единственная проблема — оба не кажутся скоростными и физически выносливыми».