Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами

Перед началом игры фанаты на трибунах «Велодрома» зажгли файеры, что привело к сильному задымлению и ухудшению видимости на поле.
Главный арбитр матча Франсуа Летексье дал стартовый свисток на 12 минут позже запланированного времени.
Начало матча «Марселя» и «Монако» в 16-м туре Лиги 1 было отложено из-за задымления.
