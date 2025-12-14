Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы “Интер” был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес отметил, что команда должна нацелиться на скудетто в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс"

Миланцы на выезде победили «Дженоа» (2:1) в 15-м туре Серии А и сейчас возглавляют турнирную таблицу с 33 очками. Аргентинец забил гол и отдал ассист в матче.

"Это очень много значит, мы вернулись на вершину, потому что усердно работали, жертвовали собой. Независимо от того, что о нас говорят, мы сосредоточены на себе, усердно работаем, совершенствуемся, надеемся принести радость нашим болельщикам.

Все уже несколько лет говорят об «Интере», потому что мы хорошо играем. Критика и комплименты — это нормально.

Мы — команда, которая осознает свои сильные стороны, мы всегда стараемся, чтобы «Интер» был на вершине. Это кажется повторяющимся, но мы это делаем. Послание в раздевалке ясно: мы хотим этого добиться.

Это послание самим себе. Как я всегда говорю, именно мы прикладываем усилия и стараемся вернуть «Интер» туда, где ему место, поэтому таким образом я обращаюсь к команде", — сказал DAZN Мартинес.