Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Хендерсон посвятил Жоте своей 1-й гол за «Брентфорд»: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в “Ливерпуле”. Диогу был хорошим другом»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон посвятил Диогу Жоте своей первый гол за «Брентфорд».

Источник: Спортс"

3 июля форвард «красных» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Сегодня «Брентфорд» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) в 16-м туре АПЛ.

Хендерсон открыл счет на 70-й минуте. Полузащитник отпраздновал гол в стиле Жоты — он сел на газон и изобразил игру на геймпаде, как делал Диогу.

"Недавно у него [Жоты] был день рождения, мы никогда его не забудем. Мы всегда будем помнить его.

Могу только представить, что сейчас переживают парни в «Ливерпуле». Он был хорошим другом.

Я не часто забиваю голы, поэтому, когда забил, решил посвятить этот гол ему", — сказал Хендерсон в интервью Sky Sports после матча.

Фото: instagram.com.