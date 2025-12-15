Хендерсон посвятил Жоте своей 1-й гол за «Брентфорд»: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в “Ливерпуле”. Диогу был хорошим другом»

3 июля форвард «красных» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.
Сегодня «Брентфорд» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) в 16-м туре АПЛ.
Хендерсон открыл счет на 70-й минуте. Полузащитник отпраздновал гол в стиле Жоты — он сел на газон и изобразил игру на геймпаде, как делал Диогу.
"Недавно у него [Жоты] был день рождения, мы никогда его не забудем. Мы всегда будем помнить его.
Могу только представить, что сейчас переживают парни в «Ливерпуле». Он был хорошим другом.
Я не часто забиваю голы, поэтому, когда забил, решил посвятить этот гол ему", — сказал Хендерсон в интервью Sky Sports после матча.
Фото: instagram.com.