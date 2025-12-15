Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Слуцкий о назначении Василия Березуцкого в «Урал»: «Я принимал участие. Высоко оцениваю его как тренера»

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своем содействии в назначении Василия Березуцкого в «Урал».

— Удивились, что он вернулся в Россию тренировать?

— Я не могу удивляться, потому что я принимал участие даже, скажем так.

— И что советовали?

— Васе или клубу, который мне звонил по Васе? Я с двух сторон советовал, чтобы это произошло.

— Про лоббизм Мутко писали несколько источников, что Мутко якобы лоббировал Кержакова в «Урал»?

— Значит, смотри, что означает это все. Если Виталий Леонтьевич лоббировал Кержакова с одной стороны, а я с другой стороны лоббировал Васю Березуцкого, кто более сильный лоббист?

— Почему вам это кажется удачной историей?

— Ну, я просто Васю очень высоко оцениваю как тренера.

— Это понятно, но вот именно в контексте этого клуба, этой лиги и так далее?

— Во-первых, они, скорее всего, выйдут, потому что у них достаточно большой отрыв, и это история такого плавного перехода из ФНЛ в Премьер-лигу. А во-вторых, там все есть: база, инфраструктура, стадион, все под Премьер-лигу. Там достаточно интересная команда, там много молодых игроков. Мне кажется, для первой работы Васи в России это очень хороший вариант.

— Но работать с Григорием Викторовичем [Ивановым] это не просто, это специфично.

— У Васи очень в этом плане сильный характер. Я думаю, что Григорий Викторович с таким тренером, с таким характером еще не работал. То, что есть условно вариант разосраться, наверное, он есть у любого тренера, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Fonbet.