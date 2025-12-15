Ричмонд
Дьяков о «Балтике»: «Можно за тройку побороться, амбиции будут сумасшедшие. Но весной будет сложнее добывать очки»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков допустил, что «Балтика» поборется за 3-е место в РПЛ.

Источник: Спортс"

После 18 туров калининградцы занимают в таблице 5-е место.

— «Балтика» отстает на два очка от третьего места, на пять — от первого. Есть шанс подняться выше весной?

— Можно за тройку побороться. А вот за чемпионство уже тяжело. Но мне кажется, эта команда финиширует в районе четвертого — шестого места. Сложно будет забраться выше, потому что в конце чемпионата скажется класс. Но если после зимней паузы эта команда будет на таком же кураже, который был осенью, то все возможно.

— Летом у «Балтики» было всего два новичка. Будет ли пополнение зимой, или, учитывая игру команды, она не сильно в этом нуждается?

— Всегда кто-то нужен. Тем более аппетит приходит во время еды. Не думаю, что мы увидим массовую закупку, но точечные усиления, наверное, будут.

— Весной не ждете провала от «Балтики», или он может случиться?

— Никто ни от чего не застрахован. В клубе понимают, что они находятся не так далеко от медалей. Понятно, что амбиции будут сумасшедшие. С другой стороны, никто не обвинит команду, если весной у нее будет спад и поступление очков уменьшится. На «Балтику» все уже по-другому настраиваются. Ее будут лучше разбирать. Поэтому калининградцам весной будет сложнее добывать очки, — сказал Дьяков.