Дьяков о «Балтике»: «Можно за тройку побороться, амбиции будут сумасшедшие. Но весной будет сложнее добывать очки»

— Никто ни от чего не застрахован. В клубе понимают, что они находятся не так далеко от медалей. Понятно, что амбиции будут сумасшедшие. С другой стороны, никто не обвинит команду, если весной у нее будет спад и поступление очков уменьшится. На «Балтику» все уже по-другому настраиваются. Ее будут лучше разбирать. Поэтому калининградцам весной будет сложнее добывать очки, — сказал Дьяков.