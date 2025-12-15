Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.16
П2
3.60
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.24
П2
4.09
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Сафонов заявил, что «ПСЖ» не удалял его с командной фотографии

Ранее пресс-служба ПСЖ опубликовала в социальных сетях общекомандную фотографию, на которой не видно российского голкипера.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что пресс-служба футбольного клуба не удаляла его с общей командной фотографии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба ПСЖ опубликовала в социальных сетях общекомандную фотографию игроков команды, на которой не видно Сафонова. При этом россиянина можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой с того же ракурса.

Источник: Соцсети

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию. Пошло много новостей, что использовался фотошоп, нет, это я тут притаился», — сказал Сафонов.

Источник: Соцсети

Сафонов в текущем сезоне провел за ПСЖ три матча, два из которых — «на ноль». Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше