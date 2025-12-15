Алексей Миранчук назвал цену самой дорогой вещи в гардеробе: «Закрыл глаза и прислонил карту»

— Это зимняя куртка. Я ее купил (по скидке) за 6 тысяч (евро).
— Скидка была процентов 70?
— Я был в «Торино», и от клуба давали хорошую скидку в этот бутик. Я подумал: «Одна зимняя куртка на все мои года не помешает». Поэтому я закрыл глаза и прислонил карту.
— А тебе сложно даются дорогие траты?
— Ну, я, конечно, за такие деньги вещи не покупаю. Я люблю, что лукавить, шопинг. Это всегда мне нравилось. Но такие покупки обдумываются дважды, — заявил Миранчук в интервью «Коммент. Шоу».
В прошедшем сезоне 30-летний Алексей Миранчук провел за «Атланту» 36 игр, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.