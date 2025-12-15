Алдонин: «Нахожусь на лечении в Германии, врачи позволяют гулять и заниматься спортом»

«Дорогие друзья, я рад всех приветствовать. Нахожусь в Германии на лечении. Слава Богу, врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом. Спасибо всем за поддержку. Благодарен каждом, кто участвовал благотворительном матче. Это имеет огромное значение для моих близких и для меня.



Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, с такой поддержкой, я обязательно со всем справлюсь. Самое главное: берегите своих родных и близких. Всем добра и всех обнимаю», — передает слова Алдонина корреспондент Sport24 Борис Королев.