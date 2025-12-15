Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.16
П2
3.65
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.30
П2
4.08
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Алдонин: «Нахожусь на лечении в Германии, врачи позволяют гулять и заниматься спортом»

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин обратился к участникам благотворительного турнира и аукциона в свою честь.

Источник: РФС

Ранее стало известно, что у Алдонина диагностировали рак.

«Дорогие друзья, я рад всех приветствовать. Нахожусь в Германии на лечении. Слава Богу, врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом. Спасибо всем за поддержку. Благодарен каждом, кто участвовал благотворительном матче. Это имеет огромное значение для моих близких и для меня.

Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, с такой поддержкой, я обязательно со всем справлюсь. Самое главное: берегите своих родных и близких. Всем добра и всех обнимаю», — передает слова Алдонина корреспондент Sport24 Борис Королев.