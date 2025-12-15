Ричмонд
Газзаев о «Спартаке»: «Шестое место — провал. Станкович сильный футболист, но тренер — другая профессия. Его эмоциональность и эксперименты с составом к хорошему не приводили»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев критически оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке». 11 ноября специалист, возглавлявший красно-белых с лета 2024 года, был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Вадим Романов.

Источник: Спортс"

«Шестое место “Спартака”, конечно, провал. Как можно с таким бюджетом, возможностями, составом, традициями оказаться вне первой пятерки? В голове не укладывается!

Что не получилось у Станковича? Безусловно, он очень сильный футболист. Но тренер — это другая профессия. Он слишком эмоционален. И ведь его постоянная нервозность передавалась игрокам на поле.

Эти вечные поиски оптимального состава, сочетаний ни к чему хорошему не приводили. Ему давно надо было все стабилизировать, а он продолжал экспериментировать…" — сказал Газзаев.