Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет — игроки и персонал “Химок” ничего не полу

Ранее стало известно, что экс-защитник команды Дмитрий Тихий подал на клуб жалобу в ФИФА. По словам Юрана, российские легионеры команды Кирилл Гоцук и Илья Берковский также готовятся подобное обращение.
— Была договоренность, мы подписали бумаги. Первая выплата должна была быть 15 ноября. Клуб попросил разбить зарплату на три платежа, я согласился. В ноябре выплата не пришла. Здесь понятно, что нужно подавать иск, и две с половиной недели назад мы отправили письмо.
— Обсуждаете ли вы с вашими бывшими игроками эту ситуацию?
— Я на связи с российскими легионерами «Серик Беледиеспор», ситуация такая же, выплат нет. Разговаривал с Берковским и Гоцуком, их юристы направили такое же письмо в клуб и готовят бумаги для отправки в ФИФА.
— Что может сделать ФИФА в этой ситуации?
— В худшем случае, если клуб перестанет существовать, у ФИФА есть страховка, есть деньги, тогда она выплатит нам задолженность за турецкую команду в течение полутора лет. В любом случае, мы получим зарплату, которую нам не платили.
К сожалению, такого нет в России. Недавно было подобное в «Химках». Игроки и персонал год отработали и ничего не получат, — сказал Юран, тренировавший «Химки» в прошлом.
«Серик Беледиеспор» из второго по силе дивизиона Турции Юран возглавлял с июля по октябрь 2025 года.