Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет — игроки и персонал “Химок” ничего не полу

— Была договоренность, мы подписали бумаги. Первая выплата должна была быть 15 ноября. Клуб попросил разбить зарплату на три платежа, я согласился. В ноябре выплата не пришла. Здесь понятно, что нужно подавать иск, и две с половиной недели назад мы отправили письмо.