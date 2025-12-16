«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут — на 40-й, 38-й секунде второго тайма и на 52-й минуте

Команда тренера Рубена Аморима на «Олд Траффорд» принимает клуб из графства Дорсет (2:3, второй тайм).
На 40-й минуте Энтойн Семеньо забил первый гол «вишен» ударом низом в дальний угол, от штанги, и сравнял счет — 1:1.
На 38-й секунде второго тайма нападающий Эванилсон Барбоза после быстрого прорыва поразил ворота Сенне Ламменса.
На 52-й полузащитник Маркус Тавернье с левой ноги забил со штрафного — мяч влетел в сетку через зазор в стенке между Бруну Фернандешем и Матеусом Куньей.
Таким образом, «МЮ» пропустил три гола от «Борнмута» за 12 минут без учета добавленного к первому тайму времени.
