Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут — на 40-й, 38-й секунде второго тайма и на 52-й минуте

«Манчестер Юнайтед» пропустил три гола от «Борнмута» за 12 минут.

Источник: Спортс"

Команда тренера Рубена Аморима на «Олд Траффорд» принимает клуб из графства Дорсет (2:3, второй тайм).

На 40-й минуте Энтойн Семеньо забил первый гол «вишен» ударом низом в дальний угол, от штанги, и сравнял счет — 1:1.

На 38-й секунде второго тайма нападающий Эванилсон Барбоза после быстрого прорыва поразил ворота Сенне Ламменса.

На 52-й полузащитник Маркус Тавернье с левой ноги забил со штрафного — мяч влетел в сетку через зазор в стенке между Бруну Фернандешем и Матеусом Куньей.

Таким образом, «МЮ» пропустил три гола от «Борнмута» за 12 минут без учета добавленного к первому тайму времени.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.