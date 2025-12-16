Футболиста Медиалиги задержали за продажу наркотиков, пишут СМИ

Как отмечается в Telegram-канале, Закиев получил около 1,5 миллиона рублей, которые должен был обменять на ампулы с неизвестным препаратом, а их, в свою очередь, передать другому человеку. По словам самого спортсмена, он думал, что перевозит жизненно важные препараты. На данный момент футболист находится в следственном изоляторе.