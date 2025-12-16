Ричмонд
Жирков о возможном возвращении Овечкина в Россию: «Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ — борьбы много, например. Александр сам решит, как ему лучше»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию.

Источник: Спортс"

Думаю, Александр сам решит, как ему лучше. Как раз последний год контракта с «Вашингтоном», посмотрим.

Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ, например, борьбы много", — сказал Жирков.

