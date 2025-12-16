Карпин поставил Витинью на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе — на 2-е, Дембеле — на 3-е. Тренер сборной России включил Энрике, Артету и Флика в тройку лучших тренеров

Лучшим футболистом был признан форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, тренерскую награду забрал Луис Энрике, возглавляющий парижскую команду.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место полузащитнику «ПСЖ» Витинье, второе — нападающему «Реала» Килиану Мбаппе, третье — Дембеле.
Топ-3 тренеров года по версии Карпина выглядит так: первое место — Луис Энрике, второе — Микель Артета («Арсенал»), третье — Ханс‑Дитер Флик («Барселона»).
Как проголосовали тренеры и капитаны остальных сборных можно увидеть по ссылке.
