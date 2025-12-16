Месси поставил Дембеле на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе — на 2-е, Ямаля — на 3-е. Лучшим тренером аргентинец считает Энрике, в тройке также Флик и Артета

Лучшим футболистом был признан форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, тренерскую награду забрал Луис Энрике, возглавляющий парижскую команду.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место форварду «ПСЖ» Усману Дембеле, второе — нападающему «Реала» Килиану Мбаппе, третье — вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.
Топ-3 тренеров года по версии Месси выглядит так: первое место — Луис Энрике, второе — Ханс‑Дитер Флик («Барселона»), третье — Микель Артета «Арсенал».
Как проголосовали тренеры и капитаны сборных, можно увидеть по ссылке здесь и тут.