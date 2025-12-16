Головин поставил Мбаппе на 1-е место в голосовании The Best, Ямаля — на 2-е, Дембеле — на 3-е. Капитан сборной России включил Энрике, Слота и Артету в тройку лучших тренеров

Лучшим футболистом был признан форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, тренерскую награду забрал Луис Энрике, возглавляющий парижскую команду.
Капитан сборной России Александр Головин в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место форварду «Реала» Килиану Мбаппе, второе — вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю, третье — Дембеле.
Топ-3 тренеров года по версии Головина выглядит так: первое место — Луис Энрике, второе — Арне Слот («Ливерпуль»), третье — Микель Артета («Арсенал»).
Как проголосовали тренеры и капитаны сборных, можно увидеть по ссылке здесь и тут.
Карпин поставил Витинью на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе — на 2-е, Дембеле — на 3-е. Тренер сборной России включил Энрике, Артету и Флика в тройку лучших тренеров.