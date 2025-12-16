Ричмонд
Семин о Соболеве: «Одно дело — перейти в “Зенит”, другое — стабильно играть в нем. Я думал, он будет больше пользы приносить, пока все идет со скрипом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о положении Александра Соболева в «Зените».

Источник: Спортс"

— К «Зениту» есть вопросы?

— В команде Семака собраны игроки очень высокого уровня. Но они не показывают сегодня весь свой потенциал. Отсюда и перепады. При этом считаю, что клуб не совершил трансферных ошибок. Имею в виду легионеров.

— А если говорить о Соболеве?

— Время покажет. Если он частенько остается в запасе, значит, к нему возникают вопросы. Соболев должен сам в себе разобраться. Одно дело — перейти в «Зенит», другое — стабильно играть в нем. В Питере никто тебе так просто место не освободит.

Я думал, он будет больше пользы приносить «Зениту». Все-таки питерцы нередко атакуют флангами, выполняют подачи на рослых нападающих. Но пока у Соболева все идет со скрипом. Повторюсь, в «Зените» надо каждый день конкурировать за место под солнцем, — сказал Семин.

У Соболева 3 гола в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.