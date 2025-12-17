«Рубин» решил уволить Рахимова, в клубе ждут одобрения Минниханова. Если глава Татарстана утвердит отставку, команду возглавит Федотов («Чемпионат»)

Если решение утвердит глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, команду возглавит Владимир Федотов.
Бывший главный тренер ЦСКА уже находится в Казани и ждет подписания контракта с «Рубином».
Совет директоров «Рубина» проголосовал за отставку главного тренера команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат».
