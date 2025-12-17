Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.12
П2
6.41
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

У Захаряна 0+0 в 8 последних матчах. Хавбек «Сосьедада» забил гол и получил желтую в 13 играх сезона

Арсен Захарян провел 8 матчей подряд за «Реал Сосьедад» без результативных действий.

Источник: Спортс"

22-летний российский хавбек вышел в стартовом составе на игру 1/16 финала Кубка Испании против «Эльденсе» (2:1) и был заменен на 66-й минуте. Все голы были забиты уже после ухода Арсена с поля.

Таким образом, Захарян не забивает и не ассистирует партнерам на протяжении восьми матчей подряд. В конце октября он отметился голом в ворота «Негрейры» (3:0) в Кубке.

Всего в 13 матчах сезона (444 минуты на поле, в среднем по 34 за игру; 4 выхода в старте) бывший футболист московского «Динамо» забил 1 гол и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика выступлений — здесь.