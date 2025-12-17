Ричмонд
Черчесов о «Сан-Сиро»: «Не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена»

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от посещения стадиона «Сан-Сиро».

— Почему выбрали для начала отпуска именно Милан?

— Решил посетить легендарный «Сан-Сиро» и посмотреть игру «Милана» [с «Сассуоло»]. Великий стадион скоро собираются сносить, а это ведь органичная часть всего мирового футбола: в следующем году ему исполняется 100 лет.

— Какие у вас впечатления от посещения «Сан-Сиро»?

— Самые лучшие! Играть мне там не доводилось, но могу себе представить, что испытывают футболисты при полных трибунах на этом великом стадионе. В этот раз собралось 72 тысячи зрителей! Атмосфера, конечно, потрясающая.

Понимаю, что сегодня «Сан-Сиро» не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена с тем же названием, — сказал Черчесов.