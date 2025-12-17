Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»

В воскресенье тренер «Ахмата» посетил домашний матч «россонери» с «Сассуоло» (2:2) в Серии А.
— Как оцените Модрича?
— Так он мне всегда нравился! Помню Модрича, когда ему еще было 17. Потрясающий футболист, до сих пор не потерявший мотивации.
Против «Сассуоло» он вовремя исполнил подкат при контратаке соперника и несколько раз догонял оппонентов, вступая в борьбу и выигрывая ее.
Модрич не только уникальный талант, но и образец профессионализма. Неудивительно, что болельщики «Милана» его быстро полюбили, — сказал Черчесов.