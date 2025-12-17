Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»

Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры 40-летнего хавбека «Милана» Луки Модрича.

Источник: Спортс"

В воскресенье тренер «Ахмата» посетил домашний матч «россонери» с «Сассуоло» (2:2) в Серии А.

— Как оцените Модрича?

— Так он мне всегда нравился! Помню Модрича, когда ему еще было 17. Потрясающий футболист, до сих пор не потерявший мотивации.

Против «Сассуоло» он вовремя исполнил подкат при контратаке соперника и несколько раз догонял оппонентов, вступая в борьбу и выигрывая ее.

Модрич не только уникальный талант, но и образец профессионализма. Неудивительно, что болельщики «Милана» его быстро полюбили, — сказал Черчесов.