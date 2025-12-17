Ричмонд
Роналду не голосовал на The Best. Вместо него участвовал Бернарду, поставивший Витинью на 1-е место, Мендеша — на 2-е, Дембеле — на 3-е

Криштиану Роналду не принял участие в голосовании за лучших игроков сезона-2024/25 от ФИФА.

Источник: Спортс"

Вчера прошла церемония вручения наград премии The Best. Лучшим футболистом минувшего сезона был признан Усман Дембеле из «ПСЖ».

Свои голоса в рамках премии обычно отдают три представителя каждой страны-члена ФИФА: журналист, а также главный тренер и капитан национальной сборной.

Однако вместо капитана сборной Португалии Роналду в этом году проголосовал полузащитник команды Бернарду Силва.

На первое место игрок «Манчестер Сити» поставил Витинью, на второе — Нуну Мендеша, на третье — Усмана Дембеле (все — «ПСЖ»).

Главный тренер португальской сборной Роберто Мартинес выбрал Мендеша первым, Витинью — вторым, а третьим — Ламина Ямаля из «Барселоны».