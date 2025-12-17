Ричмонд
Канчельскис о базе «МЮ»: «Фантастика! 15 полей, реабилитационный центр, тренажерные залы, кинотеатры, гостиница. Нам надо стремиться к этому»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о посещении базы клуба.

Источник: Sports

— Был в Манчестере и Ливерпуле. Очень много нового и хорошего увидел. Здорово иметь такие базы, как у «МЮ» и «Эвертона», — по 15 полей, реабилитационный центр, тренажерные залы и бассейн, кинотеатры, плюс гостиница. Но самое главное, что по 15 полей в каждой из команд есть. В наше время было полтора поля. А сейчас просто фантастика! Просто супер! И нам надо стремиться к этому.

— С Алексом Фергюсоном виделись?

— Нет, он сейчас в университете в Нью‑Йорке преподает. Но ничего страшного, увидимся в следующий раз, — сказал Канчельскис.

Канчельскис посетил базу «МЮ» и тренировку команды. Клуб назвал экс-игрока «невероятно влиятельным и ярким вингером».