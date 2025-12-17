Сафонов сделал 4 сэйва в серии пенальти с «Фламенго». Вратарь выиграл финал Межконтинентального кубка — 3-й из 4 матчей сезона с «ПСЖ»

Парижане победили «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Российский вратарь сделал четыре сэйва в серии пенальти. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.
Ранее Сафонов сыграл против «Меца», занимающего последнее, 18-е, место в турнирной таблице Лиги 1 (3:2). До этого он принял участие в играх с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» (0:0).
